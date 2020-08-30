Большинство японцев считает, что следующим премьером должен быть экс-министр обороны

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Большинство японцев считает кандидатуру бывшего министра обороны Сигэру Исибы наиболее подходящей на пост следующего премьер-министра страны после отставки Синдзо Абэ. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в воскресенье агентством Kyodo.

Исибу поддержали 34,3% опрошенных. На втором месте по популярности с результатом 14,3% оказался генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Третье место занял министр обороны Таро Коно (13,6%). При этом почти половина японцев (48%) готова на следующих выборах в нижнюю палату парламента в октябре 2021 года проголосовать за правящую сейчас Либерально-демократическую партию (ЛДП).

Также 58,6% участников социологического исследования сочли целесообразной отставку Абэ сейчас. 25,3% заявили, что ему нужно было покинуть этот пост раньше, а еще 12,7% посчитали, что ему следовало бы оставаться во главе правительства и дальше.

Опрос проводился 29 и 30 августа по мобильным и стационарным телефонам путем случайной выборки, количество участников не указано.

Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.

О своем желании баллотироваться на пост председателя ЛДП уже заявили экс-глава МИД и председатель политического совета ЛДП Фумио Кисида, экс-глава Минобороны Сигэру Исиба, бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода, а также генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Также среди вероятных кандидатов значатся министр обороны Таро Коно и глава МИД Тосимицу Мотэги.