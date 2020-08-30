Источник: задержанного полковника ВС Франции обвинили в разглашении военной тайны

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Офицер вооруженных сил Франции высокого ранга был задержан в связи с обвинениями в измене и передаче иностранному государству сведений, составляющих военную тайну. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в судебной системе страны.

"Офицеру вооруженных сил Франции, чье место службы находится за рубежом, 21 августа были предъявлены обвинения в передаче информации иностранной державе, сборе информации, наносящей ущерб фундаментальным интересам государства, с целью передать их иностранной державе, разведке в пользу иностранной державы и раскрытии секретов национальной обороны лицом, ответственным за хранение этой тайны", - пояснил собеседник агентства. При этом он не ответил на уточняющий вопрос о том, в сотрудничестве с какой именно иностранной державой подозревают указанного офицера.

Источник отметил, что соответствующее обращение французского оборонного ведомства поступило в прокуратуру еще 22 июля этого года, а 29 июля началось расследование. Военнослужащий был задержан и помещен под стражу 21 августа.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что полковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии, был задержан во время своего отпуска во Франции по подозрению в измене и передаче "крайне важной информации" российской разведке. Министр вооруженных сил страны Флоранс Парли, выступая в эфире радиостанции, подтвердила факт задержания и начало расследования в отношении офицера, однако не уточнила, о передаче каких сведений и кому идет речь. Она также отказалась комментировать предположения о возможной мотивации военнослужащего, призвав дать возможность судебной системе определить его мотивы и состав возможного преступления.