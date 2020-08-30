Протестная акция в Минске переместилась в район стелы "Минск - город-герой"

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Протестная акция в Минске переместилась с проспекта Независимости в район парка Победы и стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

Как передает корреспондент ТАСС, там собрались несколько тысяч человек, колонна манифестантов растянулась более чем на 2 км по проезжей части. Подходы к стеле оцеплены военными, вокруг ограждений лежит колючая проволока.

Из толпы протестующих слышны призывы идти дальше по проспекту в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.