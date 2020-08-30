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Кризис в Белоруссии

Протестная акция в Минске переместилась в район стелы "Минск - город-герой"

Как передает корреспондент ТАСС, на проспекте Победителей собрались несколько тысяч человек
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Протестная акция в Минске переместилась с проспекта Независимости в район парка Победы и стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

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Как передает корреспондент ТАСС, там собрались несколько тысяч человек, колонна манифестантов растянулась более чем на 2 км по проезжей части. Подходы к стеле оцеплены военными, вокруг ограждений лежит колючая проволока.

Из толпы протестующих слышны призывы идти дальше по проспекту в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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