Резиденция Лукашенко в Минске, куда направились протестующие, взята под усиленную охрану

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска, куда направляется многотысячная колонна манифестантов, взята под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск, передает корреспондент ТАСС.

Проспект Победителей, по которому двигаются протестующие, полностью блокирован перед резиденцией спецтехникой. Туда же направляются несколько БТР и грузовики. Протестующие подошли вплотную к оцеплению ОМОНа. Силовики никаких действий пока не предпринимают.

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