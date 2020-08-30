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Кризис в Белоруссии
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Резиденция Лукашенко в Минске, куда направились протестующие, взята под усиленную охрану

Как передает корреспондент ТАСС, проспект Победителей, по которому двигаются протестующие, блокирован перед резиденцией спецтехникой

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска, куда направляется многотысячная колонна манифестантов, взята под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск, передает корреспондент ТАСС.

Проспект Победителей, по которому двигаются протестующие, полностью блокирован перед резиденцией спецтехникой. Туда же направляются несколько БТР и грузовики. Протестующие подошли вплотную к оцеплению ОМОНа. Силовики никаких действий пока не предпринимают.

В новость были внесены изменения (16:31 мск) - добавлены подробности

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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