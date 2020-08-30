Военные учения на Гродненском направлении в Белоруссии вошли в активную фазу

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Комплексные учения на Гродненском тактическом направлении, начавшиеся 28 августа в Белоруссии, перешли в активную фазу. Войска отрабатывают оборонительные действия вблизи государственной границы, указывается в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте министерства обороны республики.

"В активную фазу вступило комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича", - информировали в военном ведомстве. Сам Гулевич, чьи слова приводятся на сайте Минобороны, пояснил, что тематикой учений является подготовка и ведение специальных и оборонительных действий.

"Одной из особенностей комплексного тактического учения стало место его проведения - не только на территории полигона Гожский, но и на незнакомой местности - на территории полей, лесов, - пояснил Гулевич. - Инженерное оборудование районов проводится на реальной местности. Подразделения занимают оборону так, как они будут занимать ее в ходе боевых действий. Учитывая масштаб проведения учения, сводная группировка войск занимает оборону до 50 км по фронту".

В Минобороны указали, что в маневрах принимают участие разные рода войск. В первый день учения проходили непосредственно вблизи государственной границы, а позже переместились к переправе через реку Неман. В сообщении также отмечается, что поставленные в ходе учений задачи успешно выполняются белорусскими военными.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что комплексные тактические учения сводной группировки войск вооруженных сил страны пройдут с 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.