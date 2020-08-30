{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В Минске в воскресенье задержали 125 участников протестных акций

В отношении них начат административный процесс, сообщили в МВД Белоруссии
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. В центре Минска в воскресенье задержаны 125 человек, принимавших участие в протестных акциях. Об этом сообщило МВД Белоруссии.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске по состоянию на 16:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) задержаны 125 человек", - сказала ТАСС официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"В отношении них начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - добавила она.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Трамп: федеральные власти начнут аресты протестующих в столице, если это не сделает мэрия
Ранее около 200 участников марша, выступающих за справедливое отношение к темнокожим, направились к Белому дому и запускали пиротехнические средства
Читать полностью