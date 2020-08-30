В Минске в воскресенье задержали 125 участников протестных акций

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. В центре Минска в воскресенье задержаны 125 человек, принимавших участие в протестных акциях. Об этом сообщило МВД Белоруссии.

"За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске по состоянию на 16:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) задержаны 125 человек", - сказала ТАСС официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"В отношении них начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - добавила она.