Трамп: федеральные власти начнут аресты протестующих в столице, если это не сделает мэрия

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Мэр американской столицы Мюриэл Боузер должна принимать меры для ареста участвующих в протестах "агитаторов и бандитов", иначе за нее это сделают федеральные власти. Об этом заявил в воскресенье в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Мэр Боузер должна арестовать этих агитаторов и бандитов! Приведите в порядок [столичный] округ Колумбия, или федеральное правительство сделает это за вас. Хватит!" - написал глава государства.

К своему сообщению он прикрепил видеозапись с протестов, которые прошли в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

Протесты в столице

На северо-западе столицы вечером в субботу около 200 участников марша, выступающих за справедливое отношение к темнокожим, перевернули несколько автоматов по продаже газет и подожгли их. Демонстранты призывали посетителей местных ресторанов поддержать их, подняв кулак вверх.

После столкновений с полицейскими протестующие направились к Белому дому, переворачивая по дороге мусорные баки и поджигая их. В районе полуночи у официальной резиденции президента демонстранты запускали пиротехнические средства, вступали в конфронтацию с полицией. Полицейским пришлось применить светошумовые гранаты и химический аэрозоль для разгона толпы.

Противостояние продолжилось и после полуночи, демонстранты бросали в полицию бутылки с водой и камни. Над головами протестующих барражировал вертолет. В мэрии сообщили об арестах, однако не смогли уточнить их количество.

Июньские протесты

В июне в связи с протестами и беспорядками в Вашингтон были введены подразделения Национальной гвардии. При этом Национальная гвардия округа Колумбия подчиняется только главе государства, поскольку столичный округ не имеет статуса штата. Позже силовые подразделения были выведены из столицы.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.