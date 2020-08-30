МВБ США готово применить все средства для нормализации ситуации в Портленде

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США готово использовать все ресурсы для нормализации обстановки в Портленде (штат Орегон), где акции протеста и беспорядки продолжаются более 90 дней. Об этом и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC .

"Я считаю, что все варианты действий остаются в силе, особенно в отношении Портленда", - ответил Вулф. "Власти Портленда продолжают отказываться от любого рода федеральной помощи, несмотря на то, что насилие продолжается в этом городе более 90 дней", - продолжал он.

И.о. министра внутренней безопасности напомнил, что федеральное правительство США и его ведомство, в частности, заинтересованы прежде всего в "нормализации обстановки в Портленде". "Если местные власти хотят того же, то они должны обратиться к федеральному правительству за поддержкой", - подытожил он.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в своем Twitter обвинил мэра Портленда (штат Орегон) Теда Уилера в некомпетентности на фоне продолжающихся протестных акций и беспорядков в городе. По его мнению, Национальная гвардия "может решить эти проблемы меньше, чем за час", а местные власти "должны попросить [о вводе Нацгвардии], пока еще не слишком поздно".

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде. Полиция города информировала, что во время субботних протестов погиб один человек. По данным агентства Associated Press, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и сторонниками Трампа в Портленде. Были задержаны 10 человек.