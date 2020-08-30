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Кризис в Белоруссии
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Корреспондента ТАСС Ивана Колыганова освободили в Минске после проверки документов

Он прибыл в воскресенье в белорусскую столицу для освещения событий в стране
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Иван Колыганов, задержанный в воскресенье в гостинице "Минск", после проверки документов освобожден из РУВД "Октябрьское".

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Он вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке и что он возвращается в гостиницу. Колыганов прибыл в воскресенье в белорусскую столицу для освещения событий в стране.

В субботу в Белоруссии были лишены аккредитации МИД ряд журналистов иностранных СМИ. На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере аккредитации были аннулированы, в частности, у журналистов, представляющих немецкие телеканалы ARD и медиагруппу Deutsche Welle, британскую медиагруппу Би-Би-Си, агентства Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, "Радио Свобода" и других. Среди них оказались и четверо россиян, которые вынуждены были покинуть страну.

 

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