Корреспондента ТАСС Ивана Колыганова освободили в Минске после проверки документов

Он вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке и что он возвращается в гостиницу. Колыганов прибыл в воскресенье в белорусскую столицу для освещения событий в стране.

В субботу в Белоруссии были лишены аккредитации МИД ряд журналистов иностранных СМИ. На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере аккредитации были аннулированы, в частности, у журналистов, представляющих немецкие телеканалы ARD и медиагруппу Deutsche Welle, британскую медиагруппу Би-Би-Си, агентства Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, "Радио Свобода" и других. Среди них оказались и четверо россиян, которые вынуждены были покинуть страну.