МВД Белоруссии насчитало по тысяче протестующих в Бресте и Гомеле

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что число участников акций протеста в Бресте и Гомеле составляет примерно по 1 тыс. человек. Об этом сообщило в воскресенье в своем телеграм-канале агентство БелТА .

"В ведомстве уточнили, что количество участников несанкционированных акций в Минске пока неизвестно, - приводит данные МВД БелТА. - В Бресте и Гомеле их число, по данным на 16:00, не превышает 1 тысячи".

По данным ведомства, в центре Минска в воскресенье задержаны 125 человек. Несколько тысяч манифестантов подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.