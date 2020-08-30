Берлинская полиция разогнала несогласованную акцию на месте субботних протестов

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Несогласованная акция протеста прошла в воскресенье в берлинском районе Тиргартен возле Колонны победы. Об этом сообщили правоохранительные органы в Twitter.

"Там прошел несогласованный митинг. В нем участвовали граждане, которые в большинстве своем не соблюдали дистанцию и не носили маски", - говорится в сообщении. Их много раз просили через громкоговорители соблюдать правила, после этого были осуществлены задержания, отметили в правоохранительных органах, не приведя подробностей.

Агентство DPA пишет, что в несогласованной акции приняли участие 2 тыс. человек.

Накануне в Берлине прошло несколько демонстраций противников ограничений, вызванных коронавирусом. На митинги, самый крупный из которых проходил возле Колонны победы, вышли до 38 тыс. человек. 300 манифестантов были задержаны за нарушение общественного порядка, некоторые вступили в столкновения с правоохранителями.

Шквал критики со стороны политиков вызвали действия нескольких десятков демонстрантов, которые забрались на ступени здания Рейхстага.