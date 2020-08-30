В партии Порошенко потребовали отставки замглавы делегации Киева в контактной группе

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Заместитель главы украинской делегации в контактной группе Витольд Фокин должен быть отправлен в отставку из-за его заявления о предоставлении особого статуса Донбассу и всеобщей амнистии участников конфликта в регионе. Такое мнение высказала в воскресенье депутат фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Заместитель [Леонида] Кравчука в трехсторонней контактной группе господин Фокин заявляет о предоставлении особого статуса всему Донбассу, амнистии всем без исключения и проведении выборов. Этот господин не видит Украину без Донбасса <...>. Подобное заявление должностного лица является основанием для отставки", - написала Фриз на своей странице в Facebook. Ее однопартиец Алексей Гончаренко также добавил, что сохранение Фокина на посту будет означать, что его позицию разделяет президент Владимир Зеленский. "Сдача суверенитета - это официальная позиция этой власти. С такими переговорщиками и врагов не надо", - добавил он.

Ранее Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что придерживается мнения о необходимости объявить всеобщую амнистию, провести выборы и решить вопрос особого статуса Донбасса. Он также полагает, что единственным путем решения конфликта в Донбассе является следование всем пунктам Минских соглашений. При этом Фокин добавил, что выполнению соглашений препятствует "мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил, которым нужна война".

Минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. В последнее время представители Киева заявляли, что Минские соглашения по Донбассу должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать.