Трамп готов оказать властям на местах любую помощь для прекращения беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Федеральное правительство США готово оказать властям на местах всю необходимую поддержку для прекращения беспорядков, происходящих во время акций протеста против непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения. Об этом руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в воскресенье в эфире телекомпании NBC.

Ему был задан вопрос, несет ли президент США Дональд Трамп ответственность за обеспечение безопасности жителей американских городов Кеноша (штат Висконсин) и Портленд (штат Орегон), где массовые протесты сопровождаются столкновениями и гибелью людей. Медоуз обратил внимание на некорректно поставленный вопрос, напомнив, что это демократы, стоящие у власти в этих городах и штатах, отклонили предложенную федеральным центром помощь. "Я могу заверить вас, что президент готов выделить любые силы полиции и предоставить властям любую необходимую поддержку", - отметил глава аппарата Белого дома.

Он заверил, что готовность Вашингтона оказывать помощь властям на местах не зависит от партийной принадлежности того или иного мэра или губернатора.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Наиболее масштабные акции наблюдаются в Портленде. Полиция города информировала, что во время субботних протестов погиб один человек. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и сторонниками Трампа в Портленде. Были задержаны 10 человек.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, из-за этого мужчину парализовало ниже пояса. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Риттенхаус задержан.