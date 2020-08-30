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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп готов оказать властям на местах любую помощь для прекращения беспорядков

Отмечается, что готовность Вашингтона оказывать помощь властям на местах не зависит от партийной принадлежности того или иного мэра или губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Федеральное правительство США готово оказать властям на местах всю необходимую поддержку для прекращения беспорядков, происходящих во время акций протеста против непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения. Об этом руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в воскресенье в эфире телекомпании NBC. 

Ему был задан вопрос, несет ли президент США Дональд Трамп ответственность за обеспечение безопасности жителей американских городов Кеноша (штат Висконсин) и Портленд (штат Орегон), где массовые протесты сопровождаются столкновениями и гибелью людей. Медоуз обратил внимание на некорректно поставленный вопрос, напомнив, что это демократы, стоящие у власти в этих городах и штатах, отклонили предложенную федеральным центром помощь. "Я могу заверить вас, что президент готов выделить любые силы полиции и предоставить властям любую необходимую поддержку", - отметил глава аппарата Белого дома.

Он заверил, что готовность Вашингтона оказывать помощь властям на местах не зависит от партийной принадлежности того или иного мэра или губернатора.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Наиболее масштабные акции наблюдаются в Портленде. Полиция города информировала, что во время субботних протестов погиб один человек. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и сторонниками Трампа в Портленде. Были задержаны 10 человек.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, из-за этого мужчину парализовало ниже пояса. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Риттенхаус задержан.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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