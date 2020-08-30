В центре Минска восстановили мобильную связь и интернет

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Функционирование мобильной связи и интернета восстановлено в центре белорусской столицы.

Как передает корреспондент ТАСС, в воскресенье в центре Минска, где проходила акция протеста несогласных с итогами выборов президента страны, по требованию государственных органов с целью обеспечения национальной безопасности были временно отключены интернет и мобильная связь.

Подобные отключения происходили и в прошлое воскресенье во время протестных акций на площади Независимости, возле стелы "Минск - город-герой" и на проспекте Победителей, недалеко от резиденции президента страны Александра Лукашенко.