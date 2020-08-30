Явка на парламентских выборах в Черногории превысила 63%

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Явка на выборах в парламент Черногории, по данным на 16:00 (17:00 мск), составила 63,83%. Об этом на специальной пресс-конференции сообщил в воскресенье председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Черногории Алекса Иванович.

"В Черногории на выборы вышли 63,83% избирателей", - заявил Иванович. Он сообщил, что сайт ГИК "несколько раз подвергался хакерским атакам, но продолжает работать". По словам председателя ГИК, в столице страны Подгорице явка составляет 65%, во втором по величине городе Черногории Никшиче - 71%. По активности избирателей лидирует город Шавник, где явка составила 81%.

Данные ГИК по явке несколько расходятся с данными наблюдателей Евросоюза. Так, по данным Центра демократического перехода (CDT), явка к 16:00 составляет 65,1%, что на 9 п. п. выше, чем на парламентских выборах 2016 года.

По данным проевропейского Центра мониторинга выборов (CеMI), к 17:00 (18:00 мск) на выборы вышли 68,4% граждан, что на 7,2 п. п. больше, чем на предыдущих выборах в парламент. К этому же моменту зафиксированы около 500 нарушений.

Выборы являются одиннадцатыми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория является парламентской республикой, в которой законодательным органом является однопалатный парламент (Скупщина), состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в его полномочия входит принятие конституции. Парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Для политических объединений, представляющих национальные меньшинства, действует дополнительное правило: если ни одно из них не преодолевает барьер в 3%, то он снижается до 0,7%.