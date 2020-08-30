Федеральные власти США считают, что в Портленде царят "хаос и беззаконие"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. "Хаос и беззаконие" царят в американском городе Портленд (штат Орегон), и местные власти не могут ничего с этим поделать. Об этом заявил и.о. главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу CBS.

"Мы уже более трех месяцев просим [власти города] Портленд выполнять свою работу. То, что вы видите в Портленде, - они [местные власти] позволили появиться среде беззакония и хаоса", - отметил Вулф. Он обвинил местные власти в том, что их халатность привела к убийству человека во время протестов в субботу вечером. И.о. министра подчеркнул, что президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал властям Портленда и Орегона направить в город военнослужащих из Национальной гвардии для обеспечения правопорядка.

"Нам нужно, чтобы они [местные власти] выполняли свою работу. Они должны активизироваться. Если они не могут или у них нет возможностей и ресурсов, то нужно обратиться к федеральному правительству [за помощью], - добавил Вулф. - Мы предоставим эти ресурсы, как это было сделано в Висконсине и других местах [по всей стране]".

По данным и.о. министра, только в одном Портленде было произведено более 90 арестов, а ФБР расследует 74 уголовных дела в связи с беспорядками в городе. "Пришло время покончить с беззаконием и хаосом, который мы видим в Портленде", - отметил он. В воскресенье Трамп вновь заявил, что "Национальная гвардия готова, согласна и способна" помочь правоохранительным органам в Портленде.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде. Полиция города информировала, что во время субботних протестов погиб один человек. По данным агентства Associated Press, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и сторонниками Трампа в Портленде. Были задержаны 10 человек.