Эрдоган назвал власти Греции и Франции некомпетентными из-за ситуации в Средиземном море

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в воскресенье с утверждением о некомпетентности руководства Греции и Франции на фоне напряженности в Средиземном море.

"К нашей борьбе с терроризмом добавились угрозы нашим интересам и правам в Средиземном и Эгейском морях. Мы боремся разом со всеми угрозами и бросаем вызов нашим врагам. Знают ли народы Греции и Франции, что им грозит из-за некомпетентности их правителей?" - подчеркнул турецкий лидер на церемонии вручения дипломов военной академии сухопутных войск в Анкаре. Трансляцию вел телеканал NTV.

28 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж стремится подкреплять свои заявления в отношении Турции соразмерными шагами в Восточном Средиземноморье.

Франция с 26 по 28 августа провела совместные военные учения с Кипром, Грецией и Италией к югу от Кипра. Они являются первым этапом реализации инициативы об укреплении четырехстороннего военно-морского и военно-воздушного присутствия в Восточном Средиземноморье. Учения начались после того, как Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.