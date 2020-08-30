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Кризис в Белоруссии

Более 50 уголовных дел с начала августа возбуждено за угрозы госслужащим в Белоруссии

Как сообщили в СК республики, только за последние два дня возбуждено более 10 уголовных дел

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что зафиксировано более 150 случаев угроз в отношении должностных лиц в республике, с начала августа в этой связи возбуждено свыше 50 уголовных дел.

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"Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа - порядка пятидесяти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Следственном комитете пояснили, что уголовные дела расследуются по фактам угроз в отношении лиц, выполнявших "служебные обязанности, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности". "В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране", - отметили в ведомстве.

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