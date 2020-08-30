Все подозреваемые в нападении на автобус с оппозиционерами под Харьковом арестованы

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца еще семь подозреваемых в вооруженном нападении на автобус, в котором находились представители движения "Патриоты - За жизнь". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба управления полиции по Харьковской области.

"30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении. Днем ранее этот же суд уже отправил под стражу девять подозреваемых в нападении на оппозиционеров. Таким образом, все 16 задержанных по этому делу теперь находятся в следственном изоляторе.

Объявление решения суда сопровождалось демонстрацией участников ультраправой организации "Национальный корпус" перед его зданием. Они жгли пиротехнику и требовали немедленно освободить всех подозреваемых.

Группа ультраправых радикалов 27 августа на трассе в Харьковской области заблокировала и обстреляла автобус с 20 представителями организации "Патриоты - За жизнь". Нападавшие стреляли по пассажирам автобуса из травматического оружия, бросали в них камни, а также избили несколько человек. В больницу с травмами попали четверо пострадавших. Через час после инцидента полицейские задержали 14 подозреваемых, а на следующий день - еще двух. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Гражданское движение "Патриоты - За жизнь" создано в июне этого года как подразделение партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его возглавил депутат Рады Илья Кива. На учредительном собрании он объявил, что организация ставит целью противостояние "хаосу, аморальности и беспределу" на Украине.