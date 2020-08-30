Православная церковь призвала не выходить на массовые акции после выборов в Черногории

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви (СПЦ) призвала своих прихожан не выходить на массовые акции и ожидать результатов парламентских выборов в своих домах.

"В связи с неточными сообщениями в соцсетях о предполагаемом собрании граждан перед храмами хотим напомнить общественности и повторить ясную позицию, что никаких собраний, организованных церковью, не запланировано и не будет. Еще раз просим всех в мире и братской любви дождаться окончания дня выборов и ждать результатов в своих домах, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение избирательного процесса", - сообщила в воскресенье пресс-служба митрополии.

Парламентские выборы в Черногории проходят при рекордной явке, которая к 17:00 (18:00 мск) достигла 68,4%. Массовая явка вызвана недовольством населения Законом о свободе вероисповедания, который предусматривает изъятие церковной собственности СПЦ, а также тяжелой экономической и эпидемиологической обстановкой, считают аналитики.

Выборы являются одиннадцатыми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория является парламентской республикой, в которой законодательным органом является однопалатный парламент (Скупщина), состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в его полномочия входит принятие конституции. Парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Для политических объединений, представляющих национальные меньшинства, действует дополнительное правило: если ни одно из них не преодолевает барьер в 3%, то он снижается до 0,7%.