Нетаньяху назвал ближневосточный план Трампа первой реалистичной мирной инициативой

ТАСС, 30 августа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что план урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, является первой реалистичной мирной инициативой. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия Нетаньяху.

"План Трампа является первой реалистичной инициативой для мира между Израилем и Палестиной. Израильтянам и палестинцам не придется покидать свои дома", - приводит канцелярия слова премьер-министра.

Нетаньяху также поддержал стремление США восстановить антииранские санкции. "США показали настоящее мировое лидерство в противостоянии иранской военной машине. <...> Я призываю все страны поддержать США в конфронтации с агрессией Ирана", - заявил Нетаньяху.

28 января Трамп вместе с Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.