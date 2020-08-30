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Кризис в Белоруссии

AFP: посол Белоруссии в Берлине будет вызван в МИД Германии

Уточняется, что он будет вызван в связи с лишением аккредитаций иностранных журналистов, освещавших протесты в белорусских городах

ТАСС, 30 августа. Власти Германии намерены в ближайшее время вызвать в МИД посла Белоруссии в ФРГ в связи с лишением аккредитаций иностранных журналистов, освещавших протесты в белорусских городах. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщило агентство France-Presse (AFP).

"Посол Белоруссии вскоре будет вызван в МИД", - сообщил источник агентства.

29 августа стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, France-Presse, "Радио Свобода" и др.

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БелоруссияГерманияКризис в Белоруссии
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