AFP: посол Белоруссии в Берлине будет вызван в МИД Германии

ТАСС, 30 августа. Власти Германии намерены в ближайшее время вызвать в МИД посла Белоруссии в ФРГ в связи с лишением аккредитаций иностранных журналистов, освещавших протесты в белорусских городах. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщило агентство France-Presse (AFP).

"Посол Белоруссии вскоре будет вызван в МИД", - сообщил источник агентства.

29 августа стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, France-Presse, "Радио Свобода" и др.