В Гааге прошла акция в поддержку объективного расследования дела MH17

ГААГА, 30 августа. /ТАСС/. Акция в поддержку объективного и беспристрастного расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года прошла в воскресенье в Гааге. Собравшись на одной из самих оживленных площадей города, ее участники раздавали всем желающим специальное издание газеты De Andere Krant, посвященное трагедии, а также активно обсуждали тему с заинтересованными прохожими.

"Расследование шло очень долго и в итоге огласило выводы, с которым согласиться весьма трудно, поскольку не было использовано обилие доказательного материала, не было допрошено множество свидетелей, не было проявлено своевременного интереса к сбору доказательств с места крушения самолета, - отметил в беседе с ТАСС один из организаторов мероприятия Дмитрий Писарев. - В итоге выводы расследования вызывают очень серьезные вопросы. В раздаваемой нами газете хорошо описывается, в чем опытные независимые журналисты видят изъяны проведенного расследования и на чем следовало бы заострить внимание официальному расследованию, общественности и суду, который уже на базе выводов расследования приступил к проведению процесса над теми, кто были названы подозреваемыми".

"Мы видим, что во всей этой истории зияют огромные бреши, очень много нестыковок, и не хотим дать этому вопросу оказаться забытым, - подчеркнул он. - Мы раздаем людям газеты и видим, что многие уже даже не понимают, о чем идет речь. Многие не узнают название рейса, который раньше был у всех на устах. Теперь приходится разъяснять, о чем, собственно, идет речь. Если так продлится дальше, если следствие уведет все концы в воду, в чем существуют очень серьезные опасения, то потом уже до истины будет не докопаться. Спустя 8-10 лет это, возможно, будет уже недостижимо".

Организатор акции добавил, что считает маловероятным, что общественное сознание изменится и что официальные круги обратят внимание на доказательства, полученные независимым журналистами. "Большинство проходящих сторонятся и даже опасаются брать газету, интереса к вопросу не проявляют, хотя несколько лет назад крушение Boeing считалось национальным событием, - обратил внимание он. - Сейчас это совершенно никому не нужно, и если крупные СМИ не начнут под нашим давлением освещать эти вопросы, то, честно говоря, надежд мало. Но наша совесть чиста, потому что мы выполняем наш скромный долг, пытаемся донести до общественного сознания все эти факты".

"История с MH17 очень сложная для людей, потому что вокруг нее много лжи", - заявил со своей стороны участник акции, представившийся Хансом. По его убеждению, к крушению самолета причастны западные страны во главе с США, которые "хотели возложить вину на Россию и вовлечь ее в войну". "Но это провалилось, и теперь они хотят замести эту всю историю под ковер", - считает он.

Крушение и суд

В понедельник в судебном комплексе "Схипхол" возобновляются слушания по делу MH17. Как ожидается, этот блок будет посвящен обсуждению вопросов компенсации родственникам. Кроме того, суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований о дополнительных расследованиях.

Пассажирский "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России. Судебный процесс над ними начался 9 марта.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.