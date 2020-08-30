Избирательные участки закрылись на парламентских выборах в Черногории

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Избирательные участки на парламентских выборах в Черногории закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом сообщила в воскресенье Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории.

По данным ГИК, все 1 217 участков в стране закрылись вовремя. За час до закрытия явка составила 74,9%, что является рекордным для страны показателем.

В Черногории правом голоса обладают 540 026 человек из 620 тыс. жителей страны. Избиратели выбирали из шести коалиций и пяти политических партий. Главными конкурентами на выборах являются правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории и оппозиционная коалиция "За будущее Черногории".

Выборы стали одиннадцатыми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория - это парламентская республика, в которой законодательным органом является однопалатный парламент - Скупщина, состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в ее полномочия входит принятие конституции, парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Для политических объединений, представляющих национальные меньшинства, действует дополнительное правило. Если ни одно из них преодолевает заградительный барьер 3%, то он снижается до 0,7%.

Одновременно с парламентскими выборами состоялись местные выборы в Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусине.