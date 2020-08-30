МИД КНР: инвестсоглашение между ЕС и Китаем может быть заключено до конца 2020 года

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз и Китай могут успеть заключить инвестиционное соглашение до конца 2020 года. Об этом заявил в воскресенье глава МИД КНР Ван И, выступая во Французском институте международных отношений (IFRI).

"Было бы возможно заключить его до конца года. Нужно идти к этому шаг за шагом, - приводит его слова газета The Tribune. - У обеих наших сторон есть традиции политической открытости, важные для того, чтобы бюрократия не увязла в технических деталях".

Весной 2019 года по итогам саммита ЕС - Китай в Брюсселе стороны сообщили о намерении заключить всеобъемлющее инвестиционное соглашение, которое должно "обеспечить существенно улучшенный доступ к рынку, ликвидацию дискриминационных требований и практик в отношении иностранных инвесторов, создание сбалансированных рамок защиты инвестиций и включение положения об инвестициях и устойчивом развитии". Согласно документу, ЕС и КНР обязались "строить свои экономические отношения на принципах открытости, недискриминации и справедливой конкуренции, обеспечения равных условий, транспарентности и на взаимной выгоде".