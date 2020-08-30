СМИ: Греция ждет вывода военного флота Турции из Средиземноморья, чтобы начать диалог

АФИНЫ, 30 августа. /ТАСС/. Греческое правительство ожидает от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вывода военного флота Турции из Средиземноморья, чтобы начать диалог по единственному спорному вопросу между двумя странами о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ). Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Newsbomb.gr со ссылкой на источники в правительстве Греции.

По их словам, правительство Греции ожидает от режима Эрдогана существенных шагов, которые будут способствовать снижению напряженности в Восточном Средиземноморье, вместо многочисленных противоречивых заявлений, включающих угрозы применения военной силы. "Греческая сторона хочет, чтобы снизился тон [заявлений], турецкий флот покинул Средиземное море и начался диалог по единственному вопросу о границах исключительных экономических зон (ИЭЗ)", - отметили источники.

При этом источники в военном ведомстве в Афинах отмечают, что "страна готова к любым неожиданностям", добавляя, что "деэскалацию ситуации должен проводить тот, кто вызвал напряженность". На новые угрозы войны со стороны президента Турции в Афинах заявили: "Деэскалация или санкции [против Турции со стороны Евросоюза]". "Как отмечают в правительственных кругах, Афины не исходят [в свой политике] из заявлений Эрдогана, поскольку они противоречивы. С одной стороны, он призывает к диалогу, с другой, - делает провокационные заявления. Однако они хотят увидеть в ближайшие дни, сможет ли Турция осуществить на деле снижение напряженности в Средиземноморье. В противном случае в сентябре на саммите ЕС будут обсуждаться и утверждаться санкции против Турции", - отметил портал.

В воскресенье президент Турции выступил с утверждением о некомпетентности руководителей Греции и Франции на фоне напряженности в Средиземном море и фактически назвал их врагами.

В субботу МИД Греции выступил с заявлением о том, что Греция будет реализовывать свои суверенные права в Восточном Средиземноморье, несмотря на беспрецедентные угрозы войны со стороны Турции. Таким образом МИД ответил на угрозу применить военную силу против Греции в случае расширения ею территориальных вод с 6 до 12 морских миль, с которой выступил вице-президент Турции Фуат Октай.

Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что в случае, если Греция расширит свои территориальные воды, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет формальным поводом для объявления войны.