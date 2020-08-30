Лидер оппозиции Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории по итогам выборов

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории. Его заявление транслировалось в воскресенье национальным телевидением.

"Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал", - заявил он.

Согласно предварительным данным экзитполов, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набирает 34,4%, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 33,4%, а оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" набирает 12,5%. В случае объединения оппозиция, таким образом, может набрать около 46%.