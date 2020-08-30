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В Турции осудили отправку Грецией военных на остров Кастелоризо

В Анкаре заявили, что Афины станут проигравшей стороной, если "продолжат шаги по усилению напряженности в регионе"

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Греция окажется проигравшей стороной, если продолжит предпринимать шаги по усилению напряженности в Средиземном море. С таким утверждением выступил в воскресенье официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"В СМИ появились сообщения о том, что Греция сосредоточивает военных на острове Кастелоризо. Кастелоризо имеет статус демилитаризованного острова в рамках Парижских мирных договоров 1947 года. Если эти новости верны, то это новый показатель истинных намерений Греции в Восточном Средиземноморье, - отмечается в коммюнике. - Мы отвергаем незаконные изменения, которые пытаются внести в статус острова. Если Греция продолжит шаги по усилению напряженности в регионе, то станет сама проигравшей стороной".

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