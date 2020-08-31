Партия "Слуга народа" проведет съезд в преддверии местных выборов на Украине

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Партия "Слуга народа", которую четыре года назад основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, проведет внеочередной съезд в киевском выставочном центре "Парковый". Ключевым пунктом в повестке мероприятия станет обсуждение предстоящих местных выборов.

Как сообщила пресс-служба партии, в программе съезда запланировано и выступление Зеленского. Основным событием съезда должно стать официальное объявление об участии партии в местных выборах 25 октября текущего года, будут представлены кандидаты в мэры городов и предвыборная программа.

Изначально съезд планировался на 29 августа, но был перенесен из-за положительных тестов на коронавирус у его участников. Как пояснил глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, заразились восемь человек, и отсрочка была нужна для тестирования делегатов и дезинфекции офисов. По его словам, руководство партии решило провести съезд в два этапа: 30 августа прошло закрытое от прессы собрание, а 31 августа ожидается торжественная часть.

По итогам работы в воскресенье партия выдвинула Анатолия Гонько кандидатом на довыборах в Верховную раду в 208-м избирательном округе в Черниговской области. Его оппоненты уже выступили с критикой этого решения, напомнив, что ранее он фигурировал в уголовном деле о незаконном присвоении активов госпредприятия "Радиопередающий центр".

На закрытом форуме также решались и другие организационные вопросы, в числе которых утверждение нового устава партии.

Рейтинг падает

Партия "Слуга народа" на парламентских выборах в июле 2019 году на волне успеха самого Зеленского, который в мае стал президентом Украины, одержала решительную победу. За нее проголосовали более 43% избирателей, что позволило ей занять большинство мест в парламенте и не формировать коалицию с другими силами. Однако, как свидетельствуют последние социологические опросы, с того времени партия потеряла значительную часть поддержки. По данным опроса украинского фонда "Демократические инициативы", с начала года ее рейтинг снизился почти на 16 процентных пунктов: в январе партию поддерживали 45,4% граждан, а в августе - уже 29,5%. На этом фоне социологи отметили рост поддержки оппозиционных партий.

Провальный пиар

Стремительное падение рейтинга партии не удалось сдержать и усилиями Зеленского, который последний месяц совершил множество поездок по регионам, за что оппоненты обвинили его в предвыборной агитации.

Кроме того, наблюдатели на Украине скептически оценили пиар-ходы Зеленского и его попытки показаться близким к народу. В частности, президент "работал" почтальоном, доставив посылки в одно из сел Херсонской области, играл в баскетбол в школе-интернате Николаевской области, а в Днепре вместе с чиновниками из своего окружения обедал в популярном кафе быстрого обслуживания.

За такие попытки повысить рейтинг Зеленского раскритиковал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович. Он указал, что формально глава государства является беспартийным, а подобное поведение идет вразрез с этическими нормами. Президент, полагает Рабинович, "не должен открывать окружные дороги и развозить посылки, а должен страну строить".

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук также указал на беспрецедентный шаг Зеленского и его окружения по отмене местных выборов в подконтрольной Киеву части Донбасса. Чтобы не демонстрировать всей стране запредельный уровень разочарования во власти у жителей Донецкой и Луганской областей, подчеркивал Медведчук, Зеленский решением Центральной избирательной комиссии лишил конституционного права 500 тыс. жителей региона.