Губернатор Орегона и мэр Портленда обвинили Трампа в разжигании насилия и раскола в США

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун (Демократическая партия) в воскресенье обвинила президента США Дональда Трампа (Республиканская партия) в создании предпосылок для разгула насилия в городах страны, включая Портленд. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте губернатора.

"Президент Трамп поощряет раскол и нагнетает насилие. Это произошло в Кеноше и сейчас, к сожалению, происходит в Портленде, штат Орегон", - отметила губернатор. "Несмотря на насмешки и твиты президента, речь идет о жизни и смерти. Из-за его некомпетентной реакции на пандемию почти 200 тыс. человек умерли", - продолжала она.

Браун убеждена, что "никто не находится по-настоящему в безопасности, пока Дональд Трамп остается президентом". Мэр Портленда Тед Уилер, также представляющий демократов, в воскресенье выступил с видеообращением, обвинив главу государства в создании в США обстановки "ненависти и раскола".

Трамп в Twitter в воскресенье выразил убежденность в том, что насилие в находящихся под управлением демократами городах США можно прекратить только при помощи силы. Президент в очередной раз подверг критике мэра Портленда, назвав его "безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города". Ранее и. о. главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф заявил о готовности использовать все ресурсы для нормализации обстановки в Портленде, где акции протеста и беспорядки продолжаются более 90 дней.

Полиция Портленда информировала, что во время субботних протестов погиб один человек, но рекомендовала не торопиться с выводами и дождаться завершения расследования. По данным агентства Associated Press, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter и сторонниками Трампа. Были задержаны 10 человек.