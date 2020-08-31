Президент Черногории Мило Джуканович не признал поражение своей коалиции на выборах

БЕЛГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович не признал поражение коалиции правящей Демократической партии социалистов Черногории "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович". Как заявил глава государства в ночь на понедельник, необходимо дождаться официальных результатов выборов. Обращение президента транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.

"Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат. Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов", - заявил Джуканович.

Он напомнил, что его партия "достигла исторических успехов для Черногории, включая обретение независимости", и поздравил "все партии, участвовавшие в выборах".