Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти и розни в американском обществе

ТАСС, 31 августа. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден осудил насилие в Портленде (штат Орегон), где продолжаются беспорядки, и обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа в разжигании ненависти и розни в американском обществе. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на официальном сайте Байдена.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"Приведшее к смерти насилие, которое мы увидели прошлой ночью в Портленде, неприемлемо. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же", - заявил Байден.

"Мы как страна должны осудить разжигание ненависти и недовольства, которое привело к этому смертельному столкновению. Если кто-то пытается затеять драку, это уже не мирный протест. Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие", - добавил политик. Он отметил, что Трамп не справляется с работой президента, поскольку его риторика приводит к росту общественной напряженности, в то время как обязанность главы государства заключается в том, чтобы "снижать температуру" в обществе и примирять несогласных.

Байден также выразил соболезнования в связи с гибелью человека во время беспорядков в Портленде минувшей ночью.

Полиция Портленда информировала, что во время субботних протестов погиб один человек, но рекомендовала не торопиться с выводами и дождаться завершения расследования. По данным агентства Associated Press, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter и сторонниками Трампа. Были задержаны 10 человек.