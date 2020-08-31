"Победа оппозиции состоялась". Президент Черногории не сумел преодолеть церковный раскол

В феврале 2020 года во время визита в Белград в интервью газете Veсernjih novosti председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предостерег власти Черногории от повторения судьбы экс-президента Украины Петра Порошенко. Атеист и бывший коммунист Мило Джуканович не поверил предостережениям ни российских, ни черногорских священнослужителей и вскоре повторил судьбу бывшего украинского лидера. Человек, правивший Черногорией 30 лет, утратил позиции из-за церковного раскола. Томос по примеру Украины Джуканович решил создать "национальную черногорскую церковь по примеру Украины". Для этого он поспособствовал принятию Закона о свободе вероисповедания, предусматривающего возможность отторжения дорогой недвижимости православной церкви -а это более 650 святынь по всей стране,- в пользу "черногорской церкви", не имеющей ни паствы, ни святынь.

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Закон был принят парламентом 27 декабря и уже 28 декабря подписан президентом. Грубость и неуважение к мнению православных верующих - а таких в стране насчитывается 75% - привели к общественному негодованию и объединили разных представителей черногорского общества в единое целое под знаменем "молитвенной революции". К шествиям и молебнам присоединились даже те, кто никогда не был в церкви, но считал ее важной частью истории своего народа. В день памяти наиболее почитаемого в Черногории святого Василия Острожского полиция арестовала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия, возбудив уголовные дела в отношении него и священников его епархии "за нарушение эпидемиологических норм". Это привело уже к полноценным столкновениям протестующих с полицией на улицах черногорских городов. В ответ на упорство власти духовный лидер Черногории митрополит Амфилохий призвал верующих "голосовать против безбожников". Рекордная явка Призыв митрополита Амфилохия, пользующегося авторитетом в Черногории, был услышан. Люди в массе пришли на избирательные участки. Даже внезапное увеличение избирательного списка на 13 тыс. человек накануне выборов, случаи подкупа и завышенное на 20% число избирателей в списках не смогли помочь правящей Демократической партии социалистов Черногории победить.

Как сообщил проевропейский Центр демократического перехода (CDT), на парламентские выборы пришло 75,9% избирателей или 409 880 граждан. Это стало рекордом для черногорских выборов, где на предыдущих парламентских выборах 2016 года явка составила 73,4%, а в 2012 году - 70,6%. По мнению эксперта Сергея Секуловича, такие показатели были вызваны именно недовольством населения ситуацией вокруг церкви. Тяжелое экономическое положение в стране, живущей туризмом, а также жесткая вторая волна коронавируса лишь усугубили народное недовольство. Согласно данным экзитполов, которые проводит европейский Центр мониторинга выборов (CеMI), после обработки 95% бюллетеней правящая коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича лидирует на выборах с результатом 35%, что дает ей право на 30 кресел в 81-местном парламенте. В то же время оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 32,6% (27 мест в парламенте), коалиция "Мир - наша нация" - 12,5% (10 мест), коалиция "Черное на белое" - 5,7% (4 места), Социал-демократы Ивана Брайовича - 4,2% (3 места). Как сообщил ТАСС черногорский политолог Игор Дамьянович, "победа оппозиции состоялась". Минимум, который может получить блок оппозиционных партий, - это 41 голос, тем не менее гарантирующий большинство в 81-местном парламенте. Рука партнерства Поражение власти стало понятно в тот момент, когда Центризбирком перестал озвучивать данные по голосованию, отдав эту миссию европейским организациям-наблюдателям. Джуканович даже отказался признать результаты выборов. Вместо этого президент призвал дожидаться окончательных итогов от избиркома.