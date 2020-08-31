"Победа оппозиции состоялась". Президент Черногории не сумел преодолеть церковный раскол

В феврале 2020 года во время визита в Белград в интервью газете Veсernjih novosti председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предостерег власти Черногории от повторения судьбы экс-президента Украины Петра Порошенко.
Атеист и бывший коммунист Мило Джуканович не поверил предостережениям ни российских, ни черногорских священнослужителей и вскоре повторил судьбу бывшего украинского лидера. Человек, правивший Черногорией 30 лет, утратил позиции из-за церковного раскола.
Томос по примеру Украины
Джуканович решил создать "национальную черногорскую церковь по примеру Украины". Для этого он поспособствовал принятию Закона о свободе вероисповедания, предусматривающего возможность отторжения дорогой недвижимости православной церкви -а это более 650 святынь по всей стране,- в пользу "черногорской церкви", не имеющей ни паствы, ни святынь.
Закон был принят парламентом 27 декабря и уже 28 декабря подписан президентом. Грубость и неуважение к мнению православных верующих - а таких в стране насчитывается 75% - привели к общественному негодованию и объединили разных представителей черногорского общества в единое целое под знаменем "молитвенной революции". К шествиям и молебнам присоединились даже те, кто никогда не был в церкви, но считал ее важной частью истории своего народа.
В день памяти наиболее почитаемого в Черногории святого Василия Острожского полиция арестовала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия, возбудив уголовные дела в отношении него и священников его епархии "за нарушение эпидемиологических норм". Это привело уже к полноценным столкновениям протестующих с полицией на улицах черногорских городов. В ответ на упорство власти духовный лидер Черногории митрополит Амфилохий призвал верующих "голосовать против безбожников".
Рекордная явка
Призыв митрополита Амфилохия, пользующегося авторитетом в Черногории, был услышан. Люди в массе пришли на избирательные участки. Даже внезапное увеличение избирательного списка на 13 тыс. человек накануне выборов, случаи подкупа и завышенное на 20% число избирателей в списках не смогли помочь правящей Демократической партии социалистов Черногории победить.
Как сообщил проевропейский Центр демократического перехода (CDT), на парламентские выборы пришло 75,9% избирателей или 409 880 граждан. Это стало рекордом для черногорских выборов, где на предыдущих парламентских выборах 2016 года явка составила 73,4%, а в 2012 году - 70,6%. По мнению эксперта Сергея Секуловича, такие показатели были вызваны именно недовольством населения ситуацией вокруг церкви. Тяжелое экономическое положение в стране, живущей туризмом, а также жесткая вторая волна коронавируса лишь усугубили народное недовольство.
Согласно данным экзитполов, которые проводит европейский Центр мониторинга выборов (CеMI), после обработки 95% бюллетеней правящая коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича лидирует на выборах с результатом 35%, что дает ей право на 30 кресел в 81-местном парламенте. В то же время оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 32,6% (27 мест в парламенте), коалиция "Мир - наша нация" - 12,5% (10 мест), коалиция "Черное на белое" - 5,7% (4 места), Социал-демократы Ивана Брайовича - 4,2% (3 места).
Как сообщил ТАСС черногорский политолог Игор Дамьянович, "победа оппозиции состоялась". Минимум, который может получить блок оппозиционных партий, - это 41 голос, тем не менее гарантирующий большинство в 81-местном парламенте.
Рука партнерства
Поражение власти стало понятно в тот момент, когда Центризбирком перестал озвучивать данные по голосованию, отдав эту миссию европейским организациям-наблюдателям. Джуканович даже отказался признать результаты выборов. Вместо этого президент призвал дожидаться окончательных итогов от избиркома.
Напротив, лидер самой крупной черногорской оппозиционной коалиции университетский профессор информатики Здравко Кривокапич выступил максимально взвешенно. Он призвал отказаться от ненависти и заявил, что "протягивает руку партнерства всем силам в стране". Обращаясь к гражданам, он призвал их праздновать победу дома, в кругу семьи, чтобы избежать обострения обстановки.
В эксклюзивном комментарии ТАСС сразу после оглашения результатов выборов Кривокапич заявил, что оппозиционные избирательные блоки Черногории "За будущее Черногории", "Мир - наша нация" и "Черное на белое" намерены создать коалиционное правительство экспертов, которое отправит Джукановича в отставку. А отвечая на вопрос ТАСС о первоочередных планах, Кривокапич заявил, что новый кабинет отменит Закон о свободе вероисповедания, а также примет закон о люстрации и закон о происхождении имущества. При этом Кривокапич не намерен сотрудничать с действующим президентом страны Мило Джукановичем, президентский мандат которого истекает в 2023 году.
Как заявил в комментарии ТАСС один из лидеров оппозиции Андрия Мандич, "победа оппозиции означает лучшее будущее для всего народа и улучшение отношений с традиционными партнерами, включая Сербию и Россию".
В свою очередь оппозиционный лидер Милан Кнежевич сообщил ТАСС, что "улучшение отношений с Россией и продолжение движения по пути в ЕС станут приоритетами новой Черногории".
О перспективах черногорского государства
Несмотря на стремления ряда оппозиционных лидеров улучшать отношения с Россией, оппозиция Черногории слишком разнородна, чтобы гарантировать воплощение этих планов в жизнь. Даже самые активные сторонники сближения с Россией в черногорской оппозиции сегодня даже не вспоминают о своих лозунгах о "немедленном выходе из НАТО в случае победы". Теперь они рассуждают об авторитете страны и "необходимости соблюдения взятых на себя международных обязательств". Правительство экспертов будет в ближайшие несколько лет бороться с экономическим кризисом, поэтому вряд ли стоит надеяться на отмену Подгорицей антироссийских санкций или на отказ Черногории от размещения баз НАТО на своей территории.
Вступление Черногории в ЕС в ближайшей перспективе маловероятно. Но черногорский путь в ЕС станет намного приятнее, если учесть, что Россия как исторический друг снова начнет вкладывать в страну миллиардные инвестиции и направлять сюда на отдых сотни тысяч туристов.
Павел Бушуев