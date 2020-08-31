{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставка премьера Японии Синдзо Абэ

Kyodo: Синдзо Абэ планирует в течение дня позвонить Путину

Премьер-министр уже провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом, в ходе которых лично уведомил американского президента о своем решении покинуть пост
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON / POOL
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON / POOL

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своем намерении уйти в отставку, планирует в течение дня позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы лично его уведомить о своем решении. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

На эту тему
Премьер Абэ уходит, но курс его сохранится?

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос находится на стадии согласования.

По данным Kyodo, Абэ уже провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Японии уведомил главу Белого дома о своем решении уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. По данным агентства, для Синздо Абэ беседа с Трампом стала первым разговором с кем-либо из иностранных лидеров после объявления о предстоящей отставке.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что очень огорчен уходом Синдзо Абэ в отставку с поста премьер-министра Японии. Трамп также назвал Абэ своим "очень хорошим другом".

Премьер Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.

Синдзо Абэ находится во главе Либерально-демократической партии и на посту премьера с декабря 2012 года. Первый его премьерский срок длился с сентября 2006 по сентябрь 2007 года. В августе Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии (7 лет и 8 месяцев). На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияСШАРоссияАбэ, СиндзоТрамп, ДональдОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
Губернатор Висконсина призвал Трампа отказаться от поездки в Кеношу
Тони Эверс считает, что приезд американского лидера помешает урегулировать ситуацию с беспорядками
Читать полностью