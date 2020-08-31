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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ

Трамп назвал Абэ величайшим премьером за всю истории Японии

Оба лидера в телефонном разговоре отметили, что их отношения исключительны

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Синдзо Абэ в воскресенье назвал его величайшим премьер-министром за всю историю Японии. Об этом сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп и премьер-министр Синдзо Абэ долго разговаривали по телефону сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС) вечером и обсуждали последние четыре года. Оба лидера отметили, что их отношения исключительны. Президент назвал Абэ величайшим премьер-министром за всю истории Японии", - отметил Дир.

Трамп, по его словам, "сказал, что премьер-министр Абэ проделал фантастическую работу и что отношения между США и Японией сегодня лучше, чем когда-либо". "Хотя премьер-министр Абэ вскоре покинет свой пост, президент отметил, что он (Абэ - прим. ТАСС), несомненно, продолжит играть большую роль в будущем Японии. Оба лидера заявили, что надеются, что их замечательная дружба будет продолжаться долгие годы!" - заключил представитель Белого дома.

После этого сам американский лидер в Twitter назвал замечательным телефонный разговор со своим "другом, премьер-министром Синдзо Абэ". По словам президента, "Синдзо вскоре будет признан величайшим премьер-министром в истории Японии". Трамп считает, что при Абэ американо-японские отношения достигли небывалых высот.

Как сообщило агентство Кyodo, японский премьер-министр уведомил главу Белого дома о своем решении уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. По данным агентства, для Абэ беседа с Трампом стала первым разговором с кем-либо из иностранных лидеров после объявления о предстоящей отставке.

Ранее американский лидер отмечал, что очень огорчен уходом Синдзо Абэ в отставку с поста премьер-министра Японии. Трамп также назвал Абэ своим "очень хорошим другом".

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, ДональдОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
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