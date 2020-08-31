Индия заявила, что помешала "провокационному перемещению войск" КНР в районе границы

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Китайские войска осуществляли "провокационные перемещения", направленные на изменение статус-кво в районе границы с Индией, но индийские солдаты помешали этим действиям. Об этом сообщило в понедельник Минобороны Индии.

"В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических переговоров по поводу продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные перемещения с целью изменения статус-кво", - отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте пресс-службы правительства.

"Индийские войска предотвратили эту деятельность НОАК на южном берегу озера Пангонг-Цо, предприняли меры по укреплению наших позиций и сорвали китайские намерения в одностороннем порядке изменить ситуацию на местах", - заявили в Минобороны.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях, однако пока они не привели к взаимоприемлемому результату.