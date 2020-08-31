Избирком Черногории опубликовал предварительные результаты парламентских выборов

БЕЛГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала предварительные результаты парламентских выборов после обработки 98,55% голосов. Данные представлены на официальном сайте ГИК в понедельник.

Согласно предварительным результатам, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набирает 35,12%. Оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 32,54%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,55%, коалиция "Черное на белое" - 5,57%, cоциал-демократы Ивана Брайовича - 4,09%.

По предварительным данным, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории получает 30 мест в парламенте, коалиция "За будущее Черногории" - 27 мест, коалиция "Мир - наша нация" - 10 мест, коалиция "Черное на белое" - 4 места. Три последних коалиционных блока объявили о намерении создать коалиционное правительство. В сумме они получают большинство в 41 голос в 81-местном парламенте.

Кроме того, социал-демократы Ивана Брайовича получают три места, еще три места получает Боснийская партия, 2 места - социал-демократическая партия "Сильная Черногория", еще по одному месту две албанские национальные партии.

Как сообщил ранее в комментарии ТАСС черногорский политолог Игор Дамьянович, "победа оппозиции состоялась". Минимум, что может получить блок оппозиционных партий - это 41 голос, который является большинством в 81-местном парламенте, а в случае непрохождения социал-демократами 3-процентного барьера, оппозиция получит еще больше - 44 депутатских кресла.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. Оппозиция объявила о своей победе. Президент страны Мило Джуканович свое поражение не признал, призвав дождаться "окончательных данных избиркома".