СМИ: фракция вице-премьера Японии поддержит Ёсихидэ Сугу на выборах главы правительства

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Вторая по величине фракция в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, которую возглавляет вице-премьер и министр финансов страны Таро Асо, на предстоящих выборах нового главы правительства намеревается поддержать генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Ёсихидэ Суга неизменно занимает пост генсека правительства с 2012 года и является де-факто вторым человеком в правительстве Японии. Ранее агентство Kyodo сообщало, что он уже уведомил руководство ЛДП о своем намерении принять участие в выборах нового председателя партии, который и станет новым премьер-министром Японии. В то же время сам Суга на регулярной пресс-конференции в понедельник отказался как-либо комментировать эту информацию, не подтвердив и не опровергнув ее.

Между тем еще один потенциальный кандидат на пост нового премьер-министра Японии - бывший глава МИД Фумио Кисида, занимающий в настоящее время весомую должность главы политического совета ЛДП, - в понедельник утром, по данным агентства Kyodo, провел личную встречу с уходящим в отставку премьер-министром Синдзо Абэ, на которой, предположительно, просил его о поддержке на предстоящих выборах.

По данным опроса, опубликованного в воскресенье агентством Kyodo, большинство японцев считают кандидатуру бывшего министра обороны Сигэру Исибы наиболее подходящей на пост следующего премьер-министра страны после отставки Синдзо Абэ. Исибу поддержали 34,3% опрошенных. На втором месте по популярности с результатом 14,3% оказался генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Третье место занял министр обороны Таро Коно (13,6%). При этом почти половина японцев (48%) готовы на следующих выборах в нижнюю палату парламента в октябре 2021 года проголосовать за правящую сейчас Либерально-демократическую партию.

Отставка Абэ

Премьер Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.

Синдзо Абэ находится во главе Либерально-демократической партии и на посту премьера с декабря 2012 года. Первый его премьерский срок длился с сентября 2006 по сентябрь 2007 года. В августе Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии (7 лет и 8 месяцев). На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.