МИД Чехии вызовет посла Китая для объяснений по поводу слов Ван И в адрес спикера страны

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Посол Китая в Чехии будет вызван в министерство иностранных дел республики для дачи объяснений по поводу резких высказываний главы МИД и члена Госсовета КНР Ван И в адрес спикера чешского Сената (верхней палаты парламента) Милоша Выстрчила из-за его визита на Тайвань. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петржичек.

"МИД Чехии на текущей неделе пригласит посла КНР в республике в связи с заявлением министра иностранных дел этой страны касаемо спикера Сената", - отметил он.

Ван И ранее в понедельник заявил, что Выстрчил своим визитом на Тайвань бросил вызов единству Китая, и власти КНР "обязательно сделают так, чтобы ему пришлось заплатить высокую цену за свой недальновидный поступок и политическую авантюру". Спикер в ответ обвинил Ван И во вмешательстве во внутренние дела Чехии, сообщило агентство CTK.

Выстрчил во главе чешской делегации отбыл в субботу на Тайвань для встреч с представителями администрации острова. В состав делегации входят около 90 бизнесменов и политических деятелей, включая мэра Праги Зденека Гржиба. Рабочая программа визита спикера завершится 4 сентября.

Против планов визита Выстрчила на Тайвань высказывались президент республики Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. От него дистанцировался МИД Чехии. Пражский град и правительство подчеркивали свою приверженность принципу "одного Китая". Местные политологи ожидают, что визит спикера приведет к ухудшению и без того натянутых чешско-китайских отношений.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.