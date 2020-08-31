Власти Белоруссии оценили ущерб от остановки печей БМЗ

"Когда - я так назову - внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, это нанесло ущерб, по нашей оценке, порядка около полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По мнению Назарова, призывы устраивать забастовки на ключевых машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии исходили не от их рабочих коллективов. Он также отметил, что предприятия продолжают свою работу в штатном режиме.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которую считали его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Затем некоторые предприятия заявили о готовности к забастовкам.