Маас заявил, что над отношениями Европы с Россией "нависли тучи"

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Европа нуждается в конструктивном взаимодействии с Россией, но над отношениями "нависли тучи". Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в Париже перед послами Франции в странах Европы.

"С одной стороны, мы нуждаемся в конструктивных отношениях с Москвой, ведь без или вопреки России Европа не станет безопаснее", - отметил Маас, добавив, что такая позиция относится к "разумной реальной европейской политике".

"С другой стороны, мы говорим совершено ясно: тучи нависли над нашими отношениями", - утверждал глава МИД ФРГ. "Санкции сохранятся, пока ничего не изменилось в их причинах", - заметил он. Маас также снова подчеркнул, что "Россия должна в большей степени способствовать прояснению инцидента с [Алексеем] Навальным".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.