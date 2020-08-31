Латвийские военные утверждают, что четыре российских корабля приблизились к границе страны

РИГА, 31 августа. /ТАСС/. Четыре российских военных корабля были замечены у границ Латвии. С таким утверждением в понедельник выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 12 морских милях от территориальных вод, НВС 31 августа идентифицировали фрегат "Стерегущий" и три десантных корабля класса "Ропуха" (принятое в НАТО кодовое обозначение больших десантных кораблей проекта 775 - прим. ТАСС) "Калининград", "Минск" и "Королев" ВС России", - говорится в сообщении НВС в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.