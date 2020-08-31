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Кризис в Белоруссии

Тихановская намерена выступить перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ

Заседание СБ ООН пройдет 4 сентября, встреча членов Парламентской ассамблеи Совета Европы - 8 сентября

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена выступить перед членами Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября, сообщает в понедельник ее пресс-служба.

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"Запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и [в] Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября - сказано в сообщении. - На каждой встрече, в каждом разговоре и в каждом выступлении Светлана говорит о ситуации в Беларуси и о том, чего требует народ: Лукашенко должен уйти, политзаключенные и задержанные должны быть освобождены".

Формат заседаний с участием членов СБ ООН И ПАСЕ не уточняется.

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