Тихановская намерена выступить перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена выступить перед членами Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября, сообщает в понедельник ее пресс-служба.

"Запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и [в] Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября - сказано в сообщении. - На каждой встрече, в каждом разговоре и в каждом выступлении Светлана говорит о ситуации в Беларуси и о том, чего требует народ: Лукашенко должен уйти, политзаключенные и задержанные должны быть освобождены".

Формат заседаний с участием членов СБ ООН И ПАСЕ не уточняется.