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В МИД Франции заявили, что переговоры по Brexit не продвигаются из-за позиции Лондона

Глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан призвал ЕС к продвижению к глобальному соглашению

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры Евросоюза с Великобританией об отношениях после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit) не продвигаются из-за нереалистичной позиции Лондона. Такое мнение он выразил в понедельник на совещании послов республики в европейских столицах.

"Переговоры не продвигаются из-за нереалистичной и бескомпромиссной позиции Великобритании", - отметил он. Ле Дриан призвал ЕС к консолидации общей позиции, чтобы продвигаться к глобальному и всеобъемлющему соглашению. По его словам, в этом соглашении найдут отражение в том числе вопросы безопасности и торговли.

"Необходимо обеспечить условия лояльной конкуренции", - полагает он.

Граждане Великобритании проголосовали за выход из ЕС 16 июня 2016 года. Брюссель и Лондон трижды переносили дату выхода. Официально Великобритания покинула сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны были договориться о принципах строительства будущих отношений.

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