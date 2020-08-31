МИД КНР опроверг данные о пересечении линии фактического контроля на границе с Индией

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китайские военнослужащие строго соблюдают линию фактического контроля на границе с Индией и никогда не пересекали ее. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на регулярном брифинге прокомментировал информацию Минобороны Индии об инциденте на границе двух стран в Восточном Ладакхе.

"Китайские пограничники всегда строго соблюдают линию фактического контроля и никогда не пересекали ее", - отметил он. "Пограничники обеих сторон в настоящее время находятся в тесном контакте для урегулирования соответствующих проблем", - добавил Чжао Лицзянь.

Минобороны Индии сообщило в понедельник, что в ночь на 30 августа индийские солдаты пресекли "провокационные перемещения" войск КНР. По данным ведомства, инцидент имел место на южном берегу озера Пангонг-Цо.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь на 16 июня в районе реки Галван в Ладакхе произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских военных источников, огнестрельное оружие не применялось, в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены до 45 китайских солдат.

После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях, однако пока они не привели к взаимоприемлемому результату.