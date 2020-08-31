Лукашенко заявил о необходимости создания системы, не завязанной на президенте

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, и заявил о необходимости выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента. Как передает в понедельник в своем телеграм-канале агентство БелТА , эти высказывания глава государства сделал по итогам встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало, которого он попросил подключиться к изменению конституции страны.

"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды", - приводит БелТА слова Лукашенко. "Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личность, в том числе Лукашенко, - обратился президент Белоруссии к главе Верховного суда. - Поэтому я думаю, в новой конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение".

Лукашенко ранее заявлял о готовности отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой конституции Белоруссии.