Президент Ливана поручил Мустафе Адибу сформировать новое правительство

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун принял в понедельник решение поручить послу Ливана в Германии Мустафе Адибу сформировать новое правительство. Об этом сообщил журналистам во дворце Баабда глава канцелярии президента Антуан Шукейр.

"После проведенных консультаций с парламентскими фракциями президент республики Мишель Аун принял решение поручить формирование правительства Мустафе Адибу", - сообщил глава канцелярии.

По данным телеканала Al Jadeed, ливанский дипломат по итогам консультаций получил поддержку 90 из 128 депутатов парламента.