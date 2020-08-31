СМИ: войска Индии остановили перемещение войск КНР у озера Пангонг-Цо без столкновений

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Передвижение китайских войск в индийской союзной территории Ладакх было остановлено без "физических столкновений". Об этом сообщил в понедельник индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По этим данным, китайские войска в ночь на воскресенье "в достаточном количестве" выдвинулись в район южного берега пограничного озера Пангонг-Цо и намеревались продвинуться дальше. Как сообщает источник, военнослужащие КНР таким образом пытались в одностороннем порядке занять весь этот район. Однако, как указывают источники, индийская армия быстро выдвинулась к озеру и блокировала продвижение китайских солдат. По словам источников, при этом никаких физических столкновений не происходило.

В свою очередь телеканал News18 также со ссылкой на неназванные армейские источники сообщил, что столкновений не было. Собеседник телеканала опроверг появившиеся ранее в ряде местных СМИ сообщения о пострадавших с обеих сторон.

Ранее в понедельник Минобороны Индии распространило заявление о том, что в ночь с 29 на 30 августа китайские войска осуществили "провокационные перемещения с целью изменения статус-кво" в Ладакхе. По утверждению Нью-Дели, индийские войска предотвратили действия китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо. Подробности этих событий пока не сообщаются.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях, однако пока они не привели к взаимоприемлемому результату.