Власти Судана подписали мирное соглашение с повстанцами

ТАСС, 31 августа. Власти Судана подписали в понедельник в Джубе, столице Южного Судана (ЮС), мирное соглашение с рядом вооруженных мятежных группировок, призванное положить конец многолетнему конфликту.

Как сообщает информационный портал Akhbar Sudan, правительство в Хартуме достигло договоренностей с повстанцами из западной области Дарфур, а также южных провинций (вилайетов) Южный Кордофан и Голубой Нил.

От имени центральных властей соглашение подписал Мухаммед Хамдан Дагало, заместитель руководителя Суверенного совета Судана (орган власти, исполняющий обязанности главы государства). Он пожал руки лидерам мятежного Суданского революционного фронта (СРФ) и даже исполнил вместе с ними небольшой танец в знак примирения.

Свою подпись под документом также поставил президент ЮС Салва Киир, чьи эмиссары выступали посредниками на переговорах. Кроме того, в Джубу для участия в церемонии прибыли глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и премьер-министр Судана Абдалла Хамдук.

"Это большой успех. Мы считаем, что таким образом мы начали реальное преобразование Судана от диктатуры к демократии. Поскольку теперь к нам присоединяются вооруженные движения со всех регионов Судана", - поделился своим мнением с агентством France-Presse министр культуры и информации Фейсал Мухаммед Салих.

Вооруженный конфликт в Судане начался в 2003 году. С тех пор он унес жизни нескольких сотен тысяч человек. Более 3 млн суданцев стали внутренне перемещенными лицами.