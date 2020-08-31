В офисе Зеленского заявили, что мнение Фокина по Донбассу не отражает позицию Киева

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Заявления, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальную позицию Украины. Об этом в понедельник заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак, комментируя недавнее заявление Фокина о необходимости для прекращения конфликта в Донбассе объявить амнистию участникам конфликта, провести в регионе выборы и решить вопрос с предоставлением ему особого статуса.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой", - сказал Ермак.

По его словам, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых минских договоренностей, с которыми не согласно нынешнее руководство Украины. "Некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, с которыми почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины ", - цитирует Ермака сайт офиса президента.

В частности, считает глава офиса, амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления. Ермак также заявил, что "минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС) не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах".

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской контактной группе полностью соответствует национальным интересам Украины ", - отметил Ермак.

Полная амнистия и особый статус

Недавно назначенный заместителем главы украинской делегации в Контактной группе экс-премьер Витольд Фокин в интервью украинскому изданию "Страна" заявил, что сторонам конфликта необходимо "добиться взаимных уступок". По его словам, чтобы "прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

"Если мы согласимся с их (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для специального статуса", - полагает замглавы украинской делегации.